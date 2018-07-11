На ИННОПРОМе представили разработанные на Урале аккумуляторы для электротранспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Литий-ионные аккумуляторы для новой системы накопления энергии для электротранспорта, разработанной при участии специалистов научно-производственного объединения (НПО) "Центротех" (предприятие Топливного дивизиона ГК "Росатом", город Новоуральск, Свердловская область), впервые представили на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Уральского электрохимического комбината (УЭХК), в структуру которого входит "Центротех", Александр Белоусов.

"Еще один новый проект УЭХК - это система накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для электротранспорта, комбинат первым в отрасли реализовал такой проект. Специалисты "Центротеха" разработали составные части опытного образца, в основе которого - ЛИА. Образец представлен на выставке, корпус аккумулятора выполнен из негорючего пластика, коэффициент полезного действия ЛИА - 85-99%, а количество рабочих циклов батареи - 3-5 тыс.", - сказал он.

Ранее сообщалось, что работа над проектом началась в ноябре 2017 года. По словам разработчиков, система, в частности, позволяет расширить возможности уже существующих троллейбусных линий в городах: благодаря ЛИА троллейбус сможет проезжать до 30 км без контактной сети. До конца года планируется провести испытания и начать подготовку серийного производства новых систем накопления энергии.

УЭХК - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ". Сегодня здесь сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. НПО "Центротех" специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.