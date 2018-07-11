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Французская компания намерена построить под Воронежем завод сельхозтехники

Экономика и бизнес
11 июля, 13:48 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 11, июля. /ТАСС

Объем инвестиций в проект составит 380 млн рублей

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ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Французская компания KUHN Group ("Кун груп") планирует построить в Воронежской области завод сельскохозяйственной техники с инвестициями 380 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Воронежской области по итогам встречи врио губернатора Александра Гусева с представителями компании, в том числе вице-президентом по производству KUHN Group Жан- Люком Коллином.

"В Воронежской области будет реализован инвестиционный проект компании "Кун Восток" по строительству завода сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций в проект составит 380 млн рублей, планируется создать 40-50 новых рабочих мест", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

По данным компании, в конце прошлого года она купила 19 га земли промышленного назначения для первой площадки в Воронежской области. Это будет ее первый завод сельхозтехники в России. "Данная инвестиция даст возможность создать современный комплекс для дальнейшего развития деятельности по продаже, дистрибуции и сервисному обслуживанию, а также по производству сельскохозяйственной техники, предназначенной для рынка РФ", - отметили в компании.

KUHN Group с головным офисом во французском городе Саверн является одним из ведущих производителей специализированной сельскохозяйственной техники, имеет 11 заводов в ряде стран Европы, Азии, Южной Америки, а также в Австралии и США. Производит более 3 тыс. наименований техники, насчитывает порядка 5 тыс. сотрудников. Оборот компании составляет около 1 млрд евро в год.

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Гусев, Александр Викторович
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