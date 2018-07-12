Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк "Уралсиб" не планирует менять руководство из-за проблем со здоровьем Владимира Когана

Экономика и бизнес
12 июля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Основной бенефициар банка проходит плановую реабилитацию после перенесенного инсульта, отметила его представитель Ирина Волина

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк "Уралсиб" не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара Владимира Когана. Коган, перенесший инсульт несколько месяцев назад, проходит реабилитацию, заявила ТАСС представитель банкира Ирина Волина.

"Изменения в состав и структуру правления и наблюдательного совета банка не планируются", - сообщила Волина. "Владимир Коган успешно проходит плановую реабилитацию после перенесенного инсульта, угрозы его жизни или тенденции к ухудшению здоровья нет", - добавила она.

В начале июня газета "Ведомости" писала, что Коган серьезно болен, он перенес инсульт. Тогда представитель банка говорил, что Коган должен вернуться к работе в течение нескольких месяцев. Накануне в некоторых СМИ появилась информация о якобы смерти Когана и утаивании этих сведений семьей.

"Слухи об утаивании сведений о кончине основного акционера банка не соответствуют действительности и выглядят достаточно смешно, учитывая, что факт смерти - это то, что утаивать в принципе абсолютно невозможно и бесперспективно", - пояснила Волина.

Владимир Коган начал санировать "Уралсиб" в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и 10 лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Сейчас в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет, в который входят Евгений Коган (сын Владимира Когана), председатель Владимир Коган, и правление. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
2
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Ответные меры России на санкции. Досье
5
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
6
Мамонт Женя удивил ученых
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!