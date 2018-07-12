Банк "Уралсиб" не планирует менять руководство из-за проблем со здоровьем Владимира Когана

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк "Уралсиб" не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара Владимира Когана. Коган, перенесший инсульт несколько месяцев назад, проходит реабилитацию, заявила ТАСС представитель банкира Ирина Волина.

"Изменения в состав и структуру правления и наблюдательного совета банка не планируются", - сообщила Волина. "Владимир Коган успешно проходит плановую реабилитацию после перенесенного инсульта, угрозы его жизни или тенденции к ухудшению здоровья нет", - добавила она.

В начале июня газета "Ведомости" писала, что Коган серьезно болен, он перенес инсульт. Тогда представитель банка говорил, что Коган должен вернуться к работе в течение нескольких месяцев. Накануне в некоторых СМИ появилась информация о якобы смерти Когана и утаивании этих сведений семьей.

"Слухи об утаивании сведений о кончине основного акционера банка не соответствуют действительности и выглядят достаточно смешно, учитывая, что факт смерти - это то, что утаивать в принципе абсолютно невозможно и бесперспективно", - пояснила Волина.

Владимир Коган начал санировать "Уралсиб" в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и 10 лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Сейчас в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет, в который входят Евгений Коган (сын Владимира Когана), председатель Владимир Коган, и правление. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.