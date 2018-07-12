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ФАС сэкономила в 2018 году 3 млрд рублей из госбюджета при регистрации цен на вооружение

Экономика и бизнес
12 июля, 15:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, июля. /ТАСС

За 2017 год служба при регистрации цен на вооружение сэкономила 5,5 млрд рублей, за 2016 год - 7,2 млрд рублей

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СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сэкономила 3 млрд рублей бюджетных средств при регистрации цен на вооружение и военную технику с начала 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников в кулуарах всероссийской конференции "ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет", которая начала работу в Сочи.

"Отдельно стоит отметить нашу работу по регистрации цен на вооружение и военную технику, <…> 3 млрд рублей мы сэкономили за 2018 год, выполняя эту работу", - сказал Овчинников.

По его словам, это как раз тот случай, когда ФАС предотвращает нарушения, не дожидаясь негативных последствий. "До того, как заключается контракт с единственным поставщиком вооружения и военной техники, мы обязаны зарегистрировать эту цену контракта. Мы берем все расчетно-квалификационные материалы, всю расчетную базу, которая формирует стоимость <…> и принимаем соответствующее решение", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС.

Он обратил внимание, что подобные дела по ценообразованию отличаются особой сложностью. "Если мы берем дела по ценообразованию, то это порядка 20-30 дел в год. Это очень сложные дела, они длятся от шести до девяти месяцев. Много работы нужно проделать, чтобы соответствующий вердикт вынести", - подчеркнул Овчинников.

Он напомнил, что за 2017 год ФАС при регистрации цен на вооружение сэкономила 5,5 млрд рублей, за 2016 год - 7,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует в 2019 году внедрить электронную систему регистрации цен на вооружение и военную технику. Это позволит минимизировать риски необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения.

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