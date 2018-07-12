Комитет Госдумы поддержал законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о включении легковых такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков. Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Сергеем Жигаревым (ЛДПР) и Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия").

Как следует из законопроекта, юрлицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

Такси - единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП - 2,025 млн рублей.

Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.

Планируется, что закон вступит в силу спустя год после официального опубликования, а в течение 60 дней после вступления в силу перевозчики должны будут застраховать ответственность.