Власти Чувашии готовы вложить более 216 млн руб. в создание центра хоккея в Чебоксарах

ТАСС, 12 июля. Правительство Чувашии разместило информацию об аукционе на строительство нового регионального центра по хоккею в Чебоксарах. По информации, размещенной на сайте госзакупок, власти республики готовы потратить на эти цели более 216 млн рублей.

Заявки на участие принимаются до 27 июля 2018 года, а сам аукцион пройдет 6 августа, заказчиком строительства выступает Спортивная школа олимпийского резерва № 4 Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Согласно техническому заданию закупки, новый центр по хоккею должен быть построен на базе Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова до 2 декабря 2019 года.

Строительство разбито на шесть этапов: территория под строительство должна быть подготовлена к сентябрю текущего года, подключение к электросетям - к маю 2019 года, транспортная инфраструктура и система связи - к июню, водоснабжение и водоотведение - к августу, строительство самого центра должно быть завершено к сентябрю. Благоустройство и озеленение территории планируется в августе - ноябре следующего года.