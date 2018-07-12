Ограничения для владельцев незастрахованного жилья могут убрать из законопроекта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) может быть принят во втором чтении без нормы об ограничения права собственности граждан, получивших новое жилье от государства в качестве компенсации за незастрахованное, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Опять мы застряли на принципе запрета на право собственности [для граждан, не застраховавших свое жилье и получивших новое жилье от государства взамен утраченного при ЧС]. Сейчас экстренно дорабатываем. Вариантов у нас два - либо мы его [законопроект] опять вытаскиваем на осень, либо сейчас принимаем его, постараемся доработать без этого принципа, а потом, если получится, поправки вносить, если мы договоримся в конечном итоге", - рассказал Моисеев.

Минфин склоняется ко второму подходу, добавил он.

Законопроект о страховании жилья от ЧС был принят в первом чтении в 2015 году.

Первоначальная версия предусматривала, что новое жилье в собственность от государства взамен утраченного при ЧС получат только те, кто застраховал его, остальные смогут рассчитывать только на жилье по договору соцнайма. Планировалось, что это будет главным стимулом для граждан покупать страховку. Затем от этой нормы было решено отказаться, но в феврале 2018 года стало известно, что она будет возвращена в законопроект.

"Я сторонник второго подхода [принять законопроект до конца весенней сессии без нормы о соцнайме] - запустить систему, дать субъектам возможность ее реализовывать. И дальше уже при наличии договоренностей сделать поправку такую. Факт отсутствия или наличия возможности передачи права собственности никак не влияет на саму систему, которая заложена в законопроекте. Она, естественно, является важным стимулирующим элементом, но на возможность запуска системы она не влияет", - отметил Моисеев.

Он не уточнил, кто из участников обсуждения настаивает на исключении нормы о соцнайме из законопроекта. Пункт о возможности оплаты страховки через квитанции ЖКХ пока не оспаривается, добавил замминистра.