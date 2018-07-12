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Кабардино-Балкария будет сотрудничать с Тульской областью в торговле, экономике и туризме

Экономика и бизнес
12 июля, 16:29 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, июля. /ТАСС

Главы регионов планируют подписать план мероприятий по реализации соглашения на 2018-2023 годы

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НАЛЬЧИК, 12 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика и Тульская область планируют подписать соглашение о сотрудничестве на ближайшие годы в области промышленности и туризма. Соглашения между правительствами двух субъектов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018-2023 годы были подписаны ранее, а в четверг делегация КБР прибыла в Тульскую область для ознакомления с регионам, сообщили в четверг в пресс-службе минэкономики республики.

"Сегодня делегация из КБР под руководством главы республики Юрия Кокова находится в Тульской области с официальным и деловым визитом. В составе делегации КБР из 21 человек представители Торгово-промышленной палаты КБР, предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, санаторно-курортных, туристических и медицинский учреждений республики. В первой половине дня в рамках визита делегация ознакомилась с рядом крупных предприятий и организаций Тульской области. В частности АО "Тульский молочный комбинат", ООО "Юнилевер Русь", ОАО "Балтика - Тула", - говорится в сообщении.

Запланирована встреча Кокова с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в рамках которой стороны подпишут план мероприятий по реализации соглашения на 2018-2023 годы. Прорабатывается вопрос и о проведения встречи для бизнеса на площадке торгово-промышленной палаты Тульской области, отметили в пресс-службе.

В рамках двустороннего сотрудничества Кабардино-Балкария представит в Тульской области свой туристический потенциал, насчитывающий порядка 240 предприятий курортно- рекреационного и туристического комплекса.

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