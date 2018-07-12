В Норвегии проверяют деятельность компании, якобы поставлявшей в Крым ильменит

ОСЛО, 12 июля. /ТАСС/. Полицейская служба безопасности Норвегии изучает ситуацию с поставками ильменита (титанового железняка) в Крым, которые в обход санкций могла осуществлять норвежская компания Titania, принадлежащая американской NL Industries. Как сообщила в четверг Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK), проверка ведется с февраля этого года, однако еще не завершена.

"Пока что решение о возбуждении полномасштабного расследования не принято", - заявил NRK представитель спецслужбы Тронн Хугубаккен.

В компании Titania воздерживаются от комментариев, однако еще в январе ее представитель сообщил сотрудникам газеты Aftenposten, что она не осуществляет прямых поставок ильменита в Крым.

О возможных поставках норвежской титановой руды на полуостров в начале этого года сообщили МИД Норвегии власти Украины. В дипведомстве королевства поручили провести проверку прокуратуре страны, которая, в свою очередь, передала этот вопрос в ведение Полицейской службы безопасности.

Сообщения о том, что из норвежского порта Йёссингфьорд в Керчь в ноябре-декабре 2017 года несколько раз отправлялись немецкие грузовые суда HHL Mississippi и Callisto в начале года публиковал сайт "Черноморские новости". В публикациях утверждалось, что в Керчи на берег перегружался норвежский ильменит, который Titania поставляла на завод "Крымский титан" в Армянске. Ильменит - основное сырье для получения диоксида титана, на производстве которого специализируется крымское предприятие, подконтрольное украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. В феврале этого года Московский арбитражный суд начал процедуру банкротства компании "Титановые инвестиции", которой принадлежит завод.

На минувшей неделе немецкая радиостанция Deutschlandfunk сообщила о том, что два судна, перевозившие норвежскую руду в РФ, принадлежат германским компаниям Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG. При этом Deutschlandfunk уточняла, что оба сухогруза доставляли руду в краснодарский порт Кавказ, где она перегружалась на российский "Нефтерудовоз-2", который затем следовал в керченский порт Камыш-Бурун. В Hansa Heavy Lift радиостанции заявили, что поставки титановой руды в РФ не нарушают санкционный режим. Представитель Минэкономики ФРГ, комментируя информацию о возможном нарушении санкций, заявила, что ведомство "следит за данными сообщениями".