Toyota отзывает в России 275 автомобилей моделей Alphard и Highlander

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский дилер Toyota - ООО "Тойота Мотор" - отзывает в России 275 автомобилей моделей Alphard и Highlander, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет об автомобилях, произведенных с октября 2017 года по февраль 2018 года.

В частности, отзыву подлежит 271 автомобиль модели Alphard. Причиной отзывной кампании является проблема в работе системы Старт/Стоп. На этих транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления стояночным тормозом.

Причиной отзыва четырех внедорожников Highlander стал риск сбоя в работе вакуумного насоса. Неполадка может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. На данных автомобилях вакуумный насос будет заменен на новый.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.