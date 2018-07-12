Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Toyota отзывает в России 275 автомобилей моделей Alphard и Highlander

Экономика и бизнес
12 июля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Причинами отзывной кампании являются проблема в работе системы Старт/Стоп и риск сбоя в работе вакуумного насоса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский дилер Toyota - ООО "Тойота Мотор" - отзывает в России 275 автомобилей моделей Alphard и Highlander, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Речь идет об автомобилях, произведенных с октября 2017 года по февраль 2018 года.

В частности, отзыву подлежит 271 автомобиль модели Alphard. Причиной отзывной кампании является проблема в работе системы Старт/Стоп. На этих транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления стояночным тормозом.

Причиной отзыва четырех внедорожников Highlander стал риск сбоя в работе вакуумного насоса. Неполадка может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. На данных автомобилях вакуумный насос будет заменен на новый.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
2
Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО
3
СМИ: Трамп отменил все двусторонние встречи на полях саммита НАТО
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
6
Мамонт Женя удивил ученых
7
Путин подписал указ о продлении контрсанкций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!