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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению ужесточение регулирования для сайтов-агрегаторов

Экономика и бизнес
12 июля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Поправками уточняется понятие "агрегатор", а также перечень информации, которую агрегатор обязан предоставить потребителю и ответственность за которую он несет

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о сайтах-агрегаторах, усиливающий ответственность за предоставленную ими недостоверную информацию.

Законопроектом об интернет-агрегаторах вносятся изменения в закон о защите прав потребителей. Он призван устранить правовой пробел - деятельность таких компаний, не продающих самостоятельно товары или услуги, но получающих за них оплату, сейчас законодательно не урегулирована. Это ставит их вне законодательства о защите прав потребителей, так как они не несут ответственность за соблюдение этих прав.

Законопроект вводит понятие "агрегатор товаров (услуг)" в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями по соблюдению их прав на информацию о товаре либо услуге. Предусматривается ответственность таких агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре или услуге, их продавце, исполнителе, изготовителе, импортере.

Документ обязывает агрегатор вернуть сумму полученной им предварительной оплаты товара или услуги в течение 10 календарных дней со дня предъявления требования потребителя в том случае, если товар не доставлен потребителю в срок (услуга не оказана в срок) и одновременно с этим потребитель направил продавцу уведомление об отказе от покупки товара или услуги в связи с нарушением продавцом обязательства передать товар или услугу в установленный срок.

В случае, если потребитель отказался от принятия товара из-за предоставления агрегатором недостоверной информации, агрегатор обязан по требованию потребителя возвратить сумму полученной им предварительной оплаты товара в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования потребителем.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению уточняется понятие "агрегатор", а также перечень информации, которую агрегатор обязан предоставить потребителю и ответственность за которую он несет.

Дополнительно закрепляется обязанность продавца (исполнителя) передавать агрегатору достоверную информацию о себе (наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юрлица или ИП), а также сообщать об изменениях в этих данных в течение одного рабочего дня. Предусматривается освобождение агрегатора от возмещения потребителю убытков в случае, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом.

"Активно развивающийся в настоящее время рынок электронной торговли предлагает потребителю новые форматы взаимодействия, которые недостаточно урегулированы в правовом поле и несут в себе определенные риски для граждан-потребителей. Законопроект устраняет правовые пробелы, формирует базовые правила для коммерческих участников интернета, чья деятельность направлена на обеспечение спроса конечных потребителей, а также обеспечивает безопасность потребителей, приобретающих товары в интернете", - отмечается в заключении комитета.

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