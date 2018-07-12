Астраханская область обратится к федеральному центру за поддержкой из-за засухи

АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области намерены обратится к правительству РФ за финансовой поддержкой, которая позволит компенсировать убытки, вызванные засухой, сообщил в четверг ТАСС губернатор Александр Жилкин.

Ранее в четверг сообщалось, что в Астраханской области из-за аномально жаркой погоды и гибели сельскохозяйственных культур введен режим ЧС.

"Мы намерены обратиться к федеральному центру за поддержкой, которая позволит компенсировать отрасли тот вред, который нанесла чрезвычайная ситуация природного характера", - сказал Жилкин.

По его словам, в регионе, где с апреля практически не было дождей, установилась жара (в некоторые дни температура поднималась выше 40-42 градусов). "Вся степь высохла. Фермеры кормят скот прошлогодним сеном и зерном. Высохли колодцы, воду для питья животным возим в степь водовозами. Предварительно, мы оцениваем нанесенный ущерб в 826 млн рублей, из них 670 млн - ущерб животноводству. Еще 156 млн рублей убытков понесли растениеводы", - сказал Жилкин.

По его словам, создан оперативный штаб, который будет координировать все действия по борьбе с последствиями засухи и организацией помощи фермерам, которые от нее пострадали.

В минсельхозе региона отметили, что окончательный ущерб от засухи планируется подсчитать до 12 августа. Главная задача сейчас - "максимально помочь фермерам сохранить все поголовье животных", сказали в министерстве, добавив, что на сегодняшний день фактов гибели животных не отмечено.

Сельское хозяйство - стратегическая отрасль для Астраханской области. На 1 января 2018 года численность овец в регионе составляла 1 млн 477 тыс. голов (прирост за год 3,7%), крупного рогатого скота - 289 тыс. (прирост за год - 1,5%). Область полностью обеспечивает себя бараниной и говядиной, поставляет мясо в регионы РФ и за границу. В прошлом году в регионе собрали 1,7 млн тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля (в 2016 - почти 1,5 млн тонн). Около 70% произведенной растениеводческой продукции реализуется за пределами области.