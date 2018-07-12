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Перечень сфер деятельности резидентов двух ТОР Алтайского края будет расширен

Экономика и бизнес
12 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В список могут войти машиностроение, приборостроение и создание колл-центров

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Печень отраслей, в которых должны работать компании, желающие стать резидентами территорий социально-экономического развития (ТОСЭР) Алтайского края - в Новоалтайске и Заринке - будет увеличен. В список могут войти машиностроение, приборостроение и создание колл-центров, сообщил ТАСС после встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Москве врио губернатора региона Виктор Томенко.

"Речь [на прошедшей в среду встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым] шла о расширении тех видов деятельности, предприятия относящиеся к которым могут стать резидентами ТОСЭР - там ограниченный перечень видов деятельности. Я просил Дмитрия Анатольевича, чтобы такой перечень был расширен, поскольку наша работа по продвижению территорий, поиск новых резидентов показали, что есть желающие, есть потенциальные инвесторы, которые с интересом придут, но они не могут воспользоваться всем комплексом поддержки, которую ТОСЭР предлагает. [Это] сфера машиностроения, приборостроения, предложения касаются и сферы создания колл-центров, например, еще ряда отраслей", - сказал он.

По словам Томенко, в Алтайском крае уже работают три крупных колл-центра федеральных компания - банка ВТБ, "Ростелекома", "Альфабанка". "Это рабочие места, это инвестиции, это устойчивая работа, это интересные проекты", - пояснил он.

Врио губернатора также отметил, что работа по подготовке нормативно-правовых актов в отношении алтайских ТОСЭР будет начата в ближайшее время. "Я надеюсь, что это займет меньший срок, чем до конца года. Начнем работу с ведомствами федеральными, нет ли каких-то подводных камней, но в моем понимании здесь достаточно все обоснованно", - пояснил Томенко.

Моногорода Новоалтайск и Заринск Алтайского края попали 16 марта в список 17 российских городов, получивших статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

ТОСЭР Алтайского края

Заринск - моногород, где проживают более 46 тыс. жителей. Градообразующее предприятие "Алтайкокс" - одно из крупнейших коксохимических предприятий РФ, производящее 15% кокса в стране. По данным Минэкономразвития региона, по первоначальному плану в Заринске до 2027 года предполагается реализовать девять новых инвестпроектов на 2,6 млрд рублей и создать более 1 тыс. рабочих мест. Перспективное направление - формирование кожевенного кластера. Как сообщалось ранее, в Заринске уже начато строительство кожзавода "Русская кожа" с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Предполагается и создание других производств.

Второй моногород, получивший статус ТОСЭР - Новоалтайск, население которого превышает 73 тыс. жителей. Здесь градообразующее предприятие - "Алтайвагон", производитель железнодорожных грузовых вагонов. Под данным Минэкономразвития края, в Новоалтайске предварительные соглашения о намерении разместить новые и расширить имеющиеся производства заключены с семью инвесторами - предполагается, что это дополнительно даст моногороду 900 рабочих мест. Для инвесторов предлагаются две площадки - создающийся индустриальный парк "Новоалтайск Южный" и бывшая военная часть.

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Персоны
Томенко, Виктор Петрович
Темы
Алтайский край
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