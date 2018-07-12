Эксперт: бесплатные приложения для смартфонов могут нести угрозу конфиденциальности

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Бесплатные приложения для смартфонов, которые все чаще появляются на рынке телекоммуникационных услуг, могут собирать конфиденциальную информацию о пользователях и затем передавать ее третьим лицам. Такое мнение выразил в четверг ТАСС Билл Вудкок - исполнительный директор некоммерческого исследовательского института по поддержке интернет-технологий обмена данными Packet Clearing House.

"Такими приложениями стоит пользоваться с большой осторожностью, иначе вместо денег человек рискует заплатить за подобную услугу своей конфиденциальной информацией", - сказал он в рамках проходящего на острове Русский во Владивостоке форума по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики и национальной технологической инициативы (НТИ) "Остров 10-21". При этом, по его словам, "опасная зона" распространяется в этом контексте также на бесплатный доступ к интернету в общественных местах.

Последнее утверждение он подкрепил примером, который имел место уже во Владивостоке. По словам Вудкока, в рамках форума к нему подошел один из участников мероприятия и рассказал о том, как его компания предоставляет пользователям бесплатный доступ в интернет, а взамен собирает личную информацию. "Его вопрос заключался в том, как сделать этот бизнес абсолютно легальным, но я думаю, это плохой вопрос. Правильный вопрос: должны ли мы так делать?" - сказал Вудкок.

Нешуточные "квизы"

В этой связи эксперт рекомендовал избегать пользования бесплатным интернетом, а также посоветовал следить за тем, какую информацию предоставляет человек "шуточным играм" и опросам в социальных сетях. "Если вы делитесь такой информацией, как девичья фамилия матери или как зовут вашего домашнего питомца, а потом взламывают ваш пароль к банковским сервисам, не удивляйтесь этому", - отметил он.

Также не стоит использовать одинаковые пароли на разных сайтах, так как у каждого из них разные системы защиты. "Если система защиты слабая, ее взломают и будут использовать введенный вами пароль", - пояснил эксперт, порекомендовав пользователям генерировать пароли при помощи специальных программ от надежных производителей.

Следи за "селфи"

"Мы уже в очень маленьком шаге от того момента, когда начнется eye-tracking, то есть камера на вашем смартфоне начнет использовать информацию о движении глаз, местах, куда мы смотрим на странице и на чем заостряем свое внимание", - продолжил Вудкок.

По его словам, такие приемы уже используются в развлекательных системах на борту самолетов. "Люди даже не подозревают, что происходят такие вещи, когда они смотрят рекламу в самолетах. И информация о том, в какую точку на экране смотрит человек во время рекламы, стоит дороже, чем билет на самолет", - сказал он.

Эксперт ожидает, что очень скоро "компании начнут использовать информацию, полученную с помощью селфи". "Вам нужно будет лишь сделать снимок в течение десяти секунд, и компания получит все данные, что ты делал в течение этих десяти секунд", - уверен Вудкок.

Смартфоны выбирают нас?

По словам Вудкока, экраны современных смартфонов производят большими не для удобства пользователей, а для того, чтобы максимизировать возможности рекламы. "Мы выбираем телефон из практически одинаковых размеров экрана, и когда человек покупает телефон за тысячу долларов, он думает, что он им обладает. Но какие-то части телефона контролирует совершенно не он", - отметил эксперт.

Государствам, считает он, необходимо вырабатывать какую-то юридическую защиту, которая регулировала бы эту отрасль. "И затягивать с этим не стоит, потому что чем дольше мы тратим время, тем более институциональной становится проблема и тем меньше времени остается на ее решение", - добавил Вудкок.

Правила безопасности

А вот элементарными правилами безопасности, которые еще называют информационной гигиеной, пренебрегать нельзя, отметил эксперт. Прежде всего речь идет о сообщениях веб-сайтов о небезопасном соединении. "Все пользователи понимают, что соединение может быть небезопасным, но продолжают заходить на эти веб-сайты, и наша задача не позволить пользователям думать в этой логике", - сказал он.

Еще одно правило - не доверять банковским системам, которые запрашивают больше данных, чем им требуется для работы. "Если мне звонит представитель банка и просит подтвердить мое имя и банковский счет, это выглядит странно: это тоже самое, что заходить на сайт, видеть предупреждение о небезопасном соединении и соглашаться им пользоваться", - пояснил Вудкок.

Он подчеркнул необходимость ознакомления с политикой конфиденциальности каждого конкретного ресурса и в случае несогласия с ней жаловаться в компанию и отстаивать свои права.

"Остров 10-21"

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.