Замглавы ЕК: сжиженный газ из США позволит значительно диверсифицировать энергетику ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа из США позволят значительно диверсифицировать энергетику Евросоюза, и стороны будут стремиться к их расширению, заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович по итогам переговоров в Брюсселе с министром энергетики США Риком Перри.

"Поставки сжиженного природного газа из США в ЕС дадут возможность существенно диверсифицировать энергетику Евросоюза. Мы будем стремиться к расширению этих поставок", - сказал он.

По словам Шефчовича, энергетика играет стратегическую роль в отношениях между ЕС и США. "Эта роль только растет из-за геополитического аспекта энергетической безопасности и огромного влияния транзита чистого газа на наши экономики", - добавил он.

В свою очередь Перри заявил, что США "становятся главным поставщиком сжиженного газа, и сотни танкеров с СПГ уже прибыли в Европу". В этой связи он вновь повторил заявление президента США Дональда Трампа, что США "не поддерживают строительство в Европе газопроводов, таких, как "Северный поток - 2", которые повышают зависимость ЕС от одного поставщика энергии".

В настоящий момент Россия является основным поставщиков газа в Европу. "Газпром" заявлял, что СПГ США значительно дороже для Европы, чем трубопроводный из России.