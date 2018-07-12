Кабардино-Балкария может увеличить поставки энергооборудования в Тульскую область

ТУЛА, 12 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика может увеличить поставки аппаратуры для энергетической отрасли, медицинского диагностического оборудования и ряда другой технологической продукции в Тульской область. Об этом в четверг сообщил глава республики Юрий Коков в Туле во время встречи с губернатором региона Алексеем Дюминым.

"Мы можем предложить Тульской области высоковольтную аппаратуру для электроэнергетики, кабельную, проводниковую продукцию, различные виды алмазных инструментов, современную цифровую медицинскую рентгеновскую технику. Наши предприятия уже поставляют эту продукцию, но теперь можно увеличивать объемы, расширять направления сотрудничества", - сказал Коков.

По его словам, более широкие перспективы сотрудничества для регионов открывает дорожная карта, на основе которой до 2023 года будет строится взаимодействие Кабардино-Балкарии и Тульской области. Документ в четверг подписали Юрий Коков и Алексей Дюмин. Ранее, в феврале 2018 года, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи главы регионов заключили рамочное соглашение о сотрудничестве.

По мнению губернатора Тульской области, одним из перспективных направлений станет промышленная кооперация, в том числе на некоторых производственных площадках в Кабардино-Балкарии, которые сегодня загружены лишь на 15-20%. "Мы готовы на системной основе участвовать в обмене ключевыми практиками в различных направлениях, в развитии кооперационных связей между нашими предприятиями", - отметил Дюмин.