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В США заявили, что не видят негативного воздействия торговых споров на экономику страны

Экономика и бизнес
12 июля, 17:57 UTC+3 ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин отметил, что президент Дональд Трамп "концентрирует значительное внимание на экономическом росте"

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американское правительство не усматривает в настоящее время какого-либо серьезного негативного воздействия международных торговых конфликтов, инициированных Вашингтоном, на экономику США. С таким утверждением выступил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

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"Мы пока не видели какого-либо негативного воздействия, но, как я сказал, мы тщательно следим за воздействием неопределенности на инвестиции", - заявил глава минфина, комментируя торговые споры США с Китаем и ЕС.

"Господин председатель, могу вас заверить, что президент [Дональд Трамп] концентрирует значительное внимание на экономическом росте. И могу также заверить, что я чрезвычайно внимательно слежу за этой ситуацией. <...> Я поддерживаю регулярный контакт со многими отраслями промышленности, а также представителями администрации [США]. И мы следим за экономической ситуацией", - отметил Мнучин, отвечая на вопросы главы комитета Джеба Хенсарлинга (республиканец, от штата Техас).

Власти США по инициативе Трампа ввели за последние месяцы импортные таможенные пошлины на целый ряд наименований товаров, поставляемых на американский рынок Европейским союзом, Китаем и рядом других стран. Эти протекционистские шаги Вашингтона спровоцировали применение ответных мер и заставили экспертов предупреждать об угрозе возникновения глобальной торговой войны.

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