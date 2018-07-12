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В США назвали санкции против компаний ЕС из-за участия в Nord Stream-2 крайней мерой

Экономика и бизнес
12 июля, 18:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. США прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream - 2) лишь как к последнему средству, заявил министр энергетики США Рик Перри по итогам переговоров с Еврокомиссией.

"Введение санкций против европейских компаний - это последняя точка, куда бы мы хотели приземлиться, всегда есть другие пути. У нас идет очень открытый диалог, и за исключением министра [энергетики РФ Александра] Новака, я не уверен, что я говорил с кем-то, кому этот проект нравится", - сказал Перри.

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Персоны
Перри, Рик Новак, Александр Валентинович
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