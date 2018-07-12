Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС не поддержала идею снизить максимальную долю торговых сетей в регионах с 25% до 15%

Экономика и бизнес
12 июля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

При ее превышении сети не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего субъекта РФ дополнительную торговую площадь

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает предложение о снижении допустимого порога доминирования торговых сетей в регионах с 25% до 15%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России не поддерживает понижение (с 25% до 15%) максимальной доли торговой сети в соответствующих границах административно-территориальных образований, при превышении которой торговая сеть не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения", - говорится в сообщении.

Ранее начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков, выступая на совещании в Совете Федерации отметил, что ФАС поддерживает снижение допустимого порога доминирования торговых сетей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
2
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
3
Ответные меры России на санкции. Досье
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Мамонт Женя удивил ученых
6
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!