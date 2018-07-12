ФАС не поддержала идею снизить максимальную долю торговых сетей в регионах с 25% до 15%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает предложение о снижении допустимого порога доминирования торговых сетей в регионах с 25% до 15%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России не поддерживает понижение (с 25% до 15%) максимальной доли торговой сети в соответствующих границах административно-территориальных образований, при превышении которой торговая сеть не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения", - говорится в сообщении.

Ранее начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков, выступая на совещании в Совете Федерации отметил, что ФАС поддерживает снижение допустимого порога доминирования торговых сетей.