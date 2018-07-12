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Псковские власти выделили 45 млн рублей на поддержку молочного производства

Экономика и бизнес
12 июля, 18:24 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 12, июля. /ТАСС

Средства выделят в виде дотаций на одну голову фуражного скота

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ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты псковского областного собрания одобрили инициативу врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о дополнительном выделении 45 млн рублей аграриям региона, занимающихся производством молока. Соответствующий законопроект в четверг утвердили областные парламентарии на июньской сессии, передает корреспондент ТАСС.

"За 42 [депутата], единогласно, решение принимается", - объявил спикер областного собрания Александр Котов.

"Нас услышала администрация области, и 45 млн рублей предназначаются молочным хозяйствам и будут выделены в виде дотаций на одну голову фуражного скота. Хотелось бы больше, но мы рады тому, что есть. По этой теме неоднократно мы получали обращения из районов, также группа депутатов выступала с обращением в адрес главы региона", - пояснил журналистам председатель комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя принятый закон.

Поправка в бюджет области о перемещении 45 млн рублей, предусмотренных для реализации государственных программ, на развитие молочного производства была подготовлена по поручению врио губернатора Ведерникова. К главе региона, а также к депутатам областного собрания поступило множество обращений от хозяйственников, с просьбой о поддержке молочной отрасли.

Ранее из областного и федерального бюджетов на поддержку молочного производства Псковской области было выделено 138 млн рублей. Кроме того, в ответ на обращение врио Ведерникова Министерство сельского хозяйства РФ выделило региону 20 млн рублей для возмещения расходов на горюче-смазочные материалы в связи с повышением цен на топливо.

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