В Торгово-промышленной палате заявили, что изменения в пенсионной системе РФ неизбежны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Изменения в российской пенсионной системе неизбежны, поскольку существующее сегодня соотношение пенсионеров и занятых не сулит увеличения пенсий. Об этом заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин.

"Все понимают, на мой взгляд, что реформа неизбежна, что на сегодняшний день на одного неработающего приходится 1,2 работающего. Это, конечно, не сулит всем никаких не то что повышений пенсий, но даже поддержания на должном уровне того, что есть", - отметил Катырин.

Кроме того, по его словам, необходим консенсус относительно того, каким образом будет проходить пенсионный маневр в стране, а прошедший в четверг круглый стол в Торгово-промышленной палате под названием "Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России" показал, что вопросов и предложений по пенсионной тематике сейчас много.

"Вообще ключевые два слова: это доверие и консенсус. Первое - это то, что вся реформа должна вызывать доверие. И второе - это, конечно, консенсус. То есть много вопросов, которые повисли в воздухе, и на которые пока еще ответов нет и в предлагаемых законопроектах, и вообще в предлагаемой реформе. Их сегодня [на круглом столе в ТПП] много достаточно озвучили, я их все перечислять не буду. Профсоюзы задали нам такой вопрос: пенсионные деньги - это чьи деньги? Правительства, работодателя, пенсионера? Но и прочие вопросы, связанные с трудоустройством. Потому что увеличивается количество работающих, а для того, чтобы это число увеличилось, нужно, чтобы было соответствующее количество рабочих мест", - сказал глава ТПП.

"Должна быть дорожная карта, как все это будет происходить. Кто может абсорбировать такое количество появляющихся желающих работать? Скорее всего, это малый бизнес, а, значит, нужна тогда программа здесь. И так далее", - рассказал Катырин.

Он добавил, что в ходе круглого стола в ТПП прозвучало множество предложений: и по тому, что должно быть включено в дорожную карту пенсионных изменений, и о том, как работать с пенсионными деньгами, чтобы было доверие к негосударственным пенсионным фондам, а также, чтобы в стране появились длинные деньги для инвестпроектов и экономики.

О пенсионных изменениях

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон будет принят осенью. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря этим изменениям пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.