Fitch: создание резервов на 9,7 млрд рублей по Urban Group угрожает финустойчивости ВСК

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр в сторону понижения рейтинги страховой компании ВСК, в том числе рейтинг финансовой устойчивости компании, который установлен на уровне "BB-", сообщает агентство.

Это связано с новыми требованиями ЦБ, который 10 июля разъяснил методологию резервирования по страхованию ответственности застройщиков-банкротов в 100% от страховой суммы.

"В результате ВСК необходимо создать резервы по убыткам по полисам страхования ответственности застройщиков Urban Group в размере 9,7 млрд рублей, так как 9 июля Арбитражный суд Московского округа признал застройщиков банкротами. Требование о создании резервов в таком объеме создает значительный дефицит в показателях покрытия активов и финансовой устойчивости (платежеспособности) страховщика", - говорится в пресс-релизе Fitch.