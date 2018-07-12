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Fitch: создание резервов на 9,7 млрд рублей по Urban Group угрожает финустойчивости ВСК

Экономика и бизнес
12 июля, 18:44 UTC+3

Кроме того, рейтинг финансовой устойчивости компании установлен на уровне "BB-"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр в сторону понижения рейтинги страховой компании ВСК, в том числе рейтинг финансовой устойчивости компании, который установлен на уровне "BB-", сообщает агентство.

Это связано с новыми требованиями ЦБ, который 10 июля разъяснил методологию резервирования по страхованию ответственности застройщиков-банкротов в 100% от страховой суммы.

"В результате ВСК необходимо создать резервы по убыткам по полисам страхования ответственности застройщиков Urban Group в размере 9,7 млрд рублей, так как 9 июля Арбитражный суд Московского округа признал застройщиков банкротами. Требование о создании резервов в таком объеме создает значительный дефицит в показателях покрытия активов и финансовой устойчивости (платежеспособности) страховщика", - говорится в пресс-релизе Fitch.

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