Moody's: доходы российских металлургов могут вырасти на фоне восстановления экономики РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прибыль российских металлургических компаний может увеличиться благодаря улучшению экономической ситуации в России, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Восстанавливающийся спрос на сталь в России на фоне роста ВВП и сокращения ставок по ипотеке будет способствовать росту прибыли металлургических компаний в 2018-1919 годах", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем торговые споры между странами и риск ужесточения санкций могут угрожать позициям российских металлургов на зарубежных рынках, предупредили в агентстве.

Moody's считает, что маржа по EBITDA металлургических компаний будет оставаться высокой благодаря слабому рублю и продолжающейся оптимизации производства.