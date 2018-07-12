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Moody's: доходы российских металлургов могут вырасти на фоне восстановления экономики РФ

Экономика и бизнес
12 июля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Вместе с тем отмечается, что споры между странами и риск ужесточения санкций могут угрожать позициям отечественных металлургов на зарубежных рынках

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прибыль российских металлургических компаний может увеличиться благодаря улучшению экономической ситуации в России, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"Восстанавливающийся спрос на сталь в России на фоне роста ВВП и сокращения ставок по ипотеке будет способствовать росту прибыли металлургических компаний в 2018-1919 годах", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем торговые споры между странами и риск ужесточения санкций могут угрожать позициям российских металлургов на зарубежных рынках, предупредили в агентстве.

Moody's считает, что маржа по EBITDA металлургических компаний будет оставаться высокой благодаря слабому рублю и продолжающейся оптимизации производства.

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