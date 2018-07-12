Мнучин: США введут санкции против РФ, КНР и ЕС, если те продолжат закупать нефть у Ирана

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Администрация США введет санкции в отношении России, Китая и Евросоюза в случае продолжения закупки ими нефти у Ирана вопреки призывам США. С таким предупреждением выступил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

"Наше намерение заключается в том, чтобы обеспечить исполнение санкций, касающихся иранской нефти, в отношении всех, включая Китай", - заявил Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

На это один из законодателей заметил главе минфина, что США уже фактически находятся в состоянии торговой войны с Китаем. "Опять-таки: мы намерены обеспечить соблюдение санкций в отношении них [Китая], в отношении России, в отношении Европы и других, когда дело касается иранской нефти", - ответил Мнучин.

Госдепартамент ранее сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции США, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут восстановлены 4 ноября.

Ситуация в Иране

Аналитики подчеркивают, что в основе возобновляемых администрацией Трампа санкций - удар по экспорту иранской нефти, на котором зиждется экономика Исламской Республики. После вступления СВПД в силу производство нефти в Иране увеличилось до 4 млн баррелей в сутки, а экспорт - до 2,5 млн баррелей в сутки.

Положения о нефтяных санкциях против Ирана закреплены в законе о военном бюджете США на 2012 финансовый год. Там указано, что страны, закупающие иранскую нефть, должны "существенно" сокращать объемы импорта каждые 180 дней под угрозой введения санкций. Хотя законом не установлено, что значит "существенное" сокращение, для предыдущей администрации президента Барака Обамы это означало 18% от объемов импорта каждые 180 дней. Пока нет ясности, какими цифрами будет руководствоваться администрация Трампа.

В настоящее время основными импортерами иранской нефти являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и ЕС. В 2016 году на долю Китая, Индии, Южной Кореи и Японии приходилось 85% экспорта иранской нефти, остальные 25% закупили европейцы.

Некоторые из этих стран в преддверии возобновления санкций уже начали сокращать закупки иранской нефти. Объем импорта в Южную Корею снизился в марте 2018 года на 40% по сравнению с прошлым годом.