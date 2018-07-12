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Источник: главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев покидает свой пост

Экономика и бизнес
12 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА. 12 июля. МОСКВА. 12, июля. /ТАСС

Исполняющим обязанности должен стать генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин

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Сергей Яковлев

Сергей Яковлев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА. 12 июля. /ТАСС/. Шеф-редактор издательского дома "Коммерсантъ" и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщили ТАСС два источника в издании, исполняющим обязанности главного редактора должен стать генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

По словам одного из источников, уже в четверг может состояться заседание редколлегии, где будет объявлено об этом решении.

Яковлев с 1999 года был главным редактором входившего в издательский дом журнала "Деньги", в 2014 году возглавил "Коммерсантъ", старейшую российскую деловую газету.

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