Источник: главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев покидает свой пост

МОСКВА. 12 июля. /ТАСС/. Шеф-редактор издательского дома "Коммерсантъ" и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщили ТАСС два источника в издании, исполняющим обязанности главного редактора должен стать генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

По словам одного из источников, уже в четверг может состояться заседание редколлегии, где будет объявлено об этом решении.

Яковлев с 1999 года был главным редактором входившего в издательский дом журнала "Деньги", в 2014 году возглавил "Коммерсантъ", старейшую российскую деловую газету.