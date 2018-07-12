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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов опустились на 0,6-0,8%

Экономика и бизнес
12 июля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Курс доллара к рублю по состоянию на 18:50 мск снизился до 62,12 рубля, курс евро - до 72,60 рубля

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,6% - до 2322,06 пункта, РТС - на 0,75%, до 1177,5 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,37%, до 62,12 рубля, курс евро - на 0,32%, до 72,60 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,14% - до $73,5 за баррель.

"Завтра коррекция может продолжиться, если это произойдет, индекс Мосбиржи снизится до 2300 пунктов, индекс РТС достигнет 1160 пунктов. Пара доллар/рубль завтра будет торговаться в районе 61,8-62,3 рубля, пара евро/рубль в диапазоне 72,3-73 рубля", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

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