Рост производства гражданской продукции в пензенском ОПК ожидается на уровне 18%

ПЕНЗА, 12 июля. /ТАСС/. Объем гражданской продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Пензенской области, по итогам 2018 года планируется увеличить на 18%. Об этом сообщил в четверг председатель ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

"Объем гражданской продукции, производимой предприятиями ОПК, в 2018 году мы прогнозируем на уровне 6,9 млрд рублей. Это примерно 118% к уровню 2017 года", - сказал Шаповал на заседании региональной ассоциации промышленников.

Ранее сообщалось, что в 2017 году предприятия ОПК Пензенской области увеличили объем произведенной продукции на 23%, до 42,8 млрд руб. При этом доля гражданской продукции составила 14% (5,9 млрд руб.).

В январе президент России Владимир Путин сообщил, что к 2030 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна составлять 50%. По словам Олега Шаповала, чтобы достичь этого показателя, предприятия ОПК Пензенской области должны ежегодно увеличивать объемы производства гражданской продукции на 10%.

Пензенские предприятия ОПК активно реализуют проекты по диверсификации производства. АО "Радиозавод", которое специализируется на создании автоматизированных комплексов и системы управления спецназначения, наладило серийный выпуск широкозахватных сеялок, объединение "Электроприбор" (изготовление и поставка средств телекоммуникации и связи специального назначения) запустило производство одноплатной ЭВМ и комплектаций для промышленных и бытовых электросчетчиков "Милур". ЭВТ им. Ревунова (разработка вычислительной техники для оборонной отрасли) выпускает более 100 моделей газовых и электрических плит и более 60 моделей накопительных электроводонагревателей под собственными торговыми марками.