Более 100 соглашений подписали на выставке ИННОПРОМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Свыше 100 соглашений и договоров подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая в четверг завершила свою работу в Екатеринбурге. Участие в ней приняли более 45 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ИННОПРОМа.

"Было подписано свыше 100 договоров и соглашений, среди которых большое количество контрактов и сделок. В том числе подписание РМК (Русском медной компании) по организации автоклавного производства..., инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей. 17 соглашений о сотрудничестве с клиентами и партнерами Уральского банка Сбербанка, подписание на стенде Минпромторга, по результатам которого Россия выступит организатором и партнером Всемирной промышленно-технической выставки и форума "Большая индустриальная неделя ARABIA-2019", а также соглашения на международном уровне с зарубежными компаниями- производителями и представителями власти", - сообщили в пресс-службе, отметив, что финансовые итоги будут подведены позже.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что ИННОПРОМ для региона - "прекрасная возможность зарекомендовать себя в качестве одного из крупнейших российских деловых центров".

"Итоги, безусловно, еще предстоит подвести. Но уже предварительные данные говорят сами за себя. Только презентационные площадки Свердловской области, работающие в эти дни в "Екатеринбург Экспо", посетили порядка 2,5 тыс. человек, здесь прошло свыше 50 деловых мероприятий, подписано больше полутора десятков крупных соглашений - по развитию цифровой экономики, ядерной медицины, энергетики, импортозамещения, межрегионального сотрудничества", - сообщил он ТАСС.

В этом году на площади 50 тыс. кв. метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира. От страны-партнера выставки Южной Кореи приехали 400 представителей бизнеса и власти, здесь они провели более 670 переговоров. "Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных на стендах выставки, выросло более чем в два раза - было выставлено 813 образца", - отметили в пресс-службе.

На Урал со своим стендом

Все больше регионов РФ понимает важность организации своего стенда на ИННОПРОМе. Так, удмуртские компании провели на выставке 200 встреч и переговоров, ожидают десятки новых контрактов.

"Главное, для чего мы здесь находимся со стендом, это, конечно, продвижение наших предприятий. Отмечу, что компания BFG Group заключила соглашение с "Синарой" о совместном внедрении решений BFG Group в производственный процесс, а Сарапульский радиозавод подписал контракт с IT-компанией "Роском" на производство новых устройств по ip-телефонии, чего раньше в России не делали", - сказал ТАСС первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Челябинская область провела в эти дни важные переговоры по двум ключевым проектам - проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году и строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург.

"Мы провели переговоры с менеджментом ключевых банков страны - Сбербанком и Альфа-банком - и рассчитываем на их поддержку строительства объектов, которые готовятся к саммитам. <...> Мы договорились двигать проект ВСМ опережающим темпом, поскольку он обозначен в заявке Екатеринбурга на право проведения EXPO-2025, а Челябинск возьмет на себя часть туристического и бизнес-потока. По теме ВСМ были проведены серьезные переговоры с представителями китайского и немецкого бизнеса, мы в той или иной мере рассчитываем на участие иностранных партнеров в реализации данного проекта", - сообщил ТАСС губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Смоленская область подписала соглашение с Фондом развития промышленности о льготном кредитовании предприятий региона. "На нашем стенде проходили переговоры с российскими и иностранными покупателями. <…> Торговый представитель РФ в Норвегии Александр Аникин отметил потенциал смоленской компании "Лазертаг" для экспорта в Норвегию, среди жителей которой военно-тактические игры и активные виды отдыха пользуются особой популярностью", - пояснили ТАСС в Центре поддержки экспорта региона.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что на ИННОПРОМе встречались не только бизнесмены, но и общественники, представители науки, в частности, Уральский федеральный университет (УрФУ) подписал на выставке шесть соглашений.

"Это и крупнейшие мировые гиганты в сфере коммуникаций и информационных технологий, такие как Samsung, который целых две лаборатории создает у нас совместно в университете. <…> Подписано соглашение с компанией SAP - это крупнейший производитель программного обеспечения для промышленных предприятий. <…> Эти компании, их лаборатории с переходом на проектное обучение дают конкретные проектные задачи для наших студентов, и эти проектные задачи потом будут реализовываться в деятельности самих этих гигантов", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Оценка Южной Кореи

Менеджер компании Crevis Йонгдонг Сонг за время ИННОПРОМа встретился с представителями около 50 компаний. "На серьезные дальнейшие контакты можно рассчитывать на две- три компании, удалось найти не только поставщиков, но и конечных покупателей. В целом выставка была хорошо организована, мне она помогла выявить желания клиентов, узнать побольше о российском рынке", - поделился он.

Директор компании PowerNix Co, которая выпускает стабилизаторы напряжения, Чонг Янг Сик отметил, что не нашел потенциальных клиентов, зато получил много полезных контактов. "Эта первая выставка, которую я вообще посещаю. Мне было интересно здесь поприсутствовать, узнать, какие компании есть еще на российском рынке. Я также посмотреть сам Екатеринбург - это тихий город, и еда очень вкусная, особенно борщ, я побывал в Храме-на-Крови, мне он больше всего понравился", - сказал он.

Представителей корейских копаний удивила чистота Екатеринбурга и уличные граффити с изображением Виктора Цоя. В дни ИННОПРОМа они успели посетить "Ельцин Центр", набережную городского пруда и концерт международного молодежного Чайковский-оркестра, где солировала молодая корейская скрипачка Хеюн Пак.

Максим Королев - гендиректор компании "РС "Газовые технологии", производящей газомоторное оборудование на производственных мощностях в Южной Корее - считает выставку эффективной. "Мы такого эффекта не ожидали, подписали семь соглашений с компаниями "КамАЗ", Hundyi, "АвтоВАЗ", "Уралаз" из Челябинской области, мы очень довольны результатом. С министерством промышленности и торговли Татарстана подписали соглашение о переводе автотранспортных средств муниципалитетов на газомоторное топливо", - сказал он ТАСС.

По мнению замдиректора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова, ИННОПРОМ "поразил качеством стендов, количеством и уровнем участников". "Корейские коллеги всегда славились своим умением ставить и обсуждать конкретные вопросы, принимать конкретные решения, уровень страны-партнера хороший", - сообщил он ТАСС.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходила с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство".

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступал генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.