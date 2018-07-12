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ФАС наложила рекордный штраф за нарушения при выполнении гособоронзаказа

Экономика и бизнес
12 июля, 20:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, июля. /ТАСС

Размер штрафа составляет 350 млн рублей

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СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала одну из компаний на 350 млн рублей за нарушения при выполнении гособоронзаказа, это крупнейшее взыскание с момента вступления в силу соответствующего федерального закона в 2015 году, сообщил в четверг ТАСС замглавы ведомства Максим Овчинников.

"Решение, которое мы приняли, вступило в законную силу в 2018 году по результатам судебного рассмотрения, и компания приступила к оплате штрафа в 350 млн рублей. На сегодняшний день, если брать штраф по государственному оборонному заказу, с применением новых положений 275-го федерального закона, которые вступили в силу в 2015 году, это самый крупный штраф", - сказал он в кулуарах всероссийской конференции "ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет", которая начала работу в Сочи.

По словам Овчинникова, компания будет оштрафована и по кодексу административных правонарушений - от 300 тыс. до 1 млн рублей за каждый эпизод. "Я не могу называть компанию, <...> но суть дела состояла в оспаривании нашего предписания в перечислении незаконно полученного дохода в размере 350 млн рулей. И судья очень скрупулезно расследовала, перепроверяя всю нашу доказательную базу, все доводы, которые ФАС положила в основу обвинительного заключения, и приняла очень обоснованное решение", - заключил замруководителя ФАС.

Ранее сообщалось, что частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по гособоронзаказу. Подобные торги планируется начать уже в 2019 году.

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