Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный редактор "Коммерсанта" покинул свой пост

Экономика и бизнес
12 июля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Обязанности Сергея Яковлева будет исполнять генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Сергей Яковлев

Главный редактор газеты "Коммерсантъ" Сергей Яковлев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Коллективу газеты "Коммерсантъ" сообщили об уходе главного редактора Сергея Яковлева, его обязанности будет исполнять генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин, сообщили ТАСС в четверг журналисты издания.

Ранее источники ТАСС рассказали об уходе шеф-редактора со своего поста.

"Было совещание у руководства, подтвердили все", - сказал сотрудник редакции. По его словам, об уходе Яковлева "по личным причинам" корреспондентам рассказали редакторы отделов.

По словам журналистов, Желонкин заявил, что сам редакционной работой заниматься не хочет и будет искать нового главреда.

"Он не журналист, а менеджер. Это логично, что должен быть кто-то с опытом", - сказал собеседник ТАСС.

Яковлев с 1999 года был главным редактором входившего в издательский дом журнала "Деньги", в 2014 году возглавил "Коммерсантъ", старейшую российскую деловую газету.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
2
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына
6
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!