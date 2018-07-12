Главный редактор "Коммерсанта" покинул свой пост

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Коллективу газеты "Коммерсантъ" сообщили об уходе главного редактора Сергея Яковлева, его обязанности будет исполнять генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин, сообщили ТАСС в четверг журналисты издания.

Ранее источники ТАСС рассказали об уходе шеф-редактора со своего поста.

"Было совещание у руководства, подтвердили все", - сказал сотрудник редакции. По его словам, об уходе Яковлева "по личным причинам" корреспондентам рассказали редакторы отделов.

По словам журналистов, Желонкин заявил, что сам редакционной работой заниматься не хочет и будет искать нового главреда.

"Он не журналист, а менеджер. Это логично, что должен быть кто-то с опытом", - сказал собеседник ТАСС.

Яковлев с 1999 года был главным редактором входившего в издательский дом журнала "Деньги", в 2014 году возглавил "Коммерсантъ", старейшую российскую деловую газету.