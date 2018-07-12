Глава минфина США утверждает, что Вашингтон не ведет торговую войну с другими странами

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с тем, что Соединенные Штаты по существу находятся в состоянии торговой войны с другими странами. Он сообщил об этом, выступая в четверг на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Скажу лишь: не считаю, что мы находимся в состоянии торговой войны", - подчеркнул Мнучин, отвечая на вопросы законодателей, которые выразили опасения по поводу негативных последствий введения США, Китаем и ЕС импортных пошлин в двустороннем товарообороте.

"Мы находимся в ситуации, характеризующейся торговыми спорами. Это не торговые войны. И мы, как я говорил, концентрируем значительное внимание на вопросе NAFTA [Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой] - мы ведем новые переговоры по старому соглашению. Мы концентрируем значительное внимание на китайском вопросе, который чрезвычайно сложен <...>", - сказал глава минфина.

"Я бы совсем не сказал, что мы находимся в драке [с Китаем]. Президент комментировал конкретно свои отношения с председателем Си [Цзиньпином], то, как они помогают нам с Северной Кореей и в других областях. Опять-таки, как я только что говорил, не думаю, что мы каким бы то ни было образом находимся в драке с Канадой и Мексикой. Наоборот, мы концентрируем большое внимание на этих соглашениях", - заявил Мнучин.

Выступая в середине июня на пресс-конференции в Вашингтоне, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила, что в торговой войне, вызванной повышением таможенных пошлин, не бывает победителей. Она также подчеркнула, что введение Вашингтоном пошлин может привести к определенным рискам для мировой экономики.