Авиазавод в Улан-Удэ может выпустить 500 самолетов "Байкал" до 2031 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Вертолеты России" могут выпустить 500 экземпляров нового легкомоторного самолета "Байкал" до 2031 года, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"АО "Вертолеты России" предварительно оценивают объемы производства и продаж самолетов "Байкал" в количестве 500 единиц до 2031 года, - сказал он. - Государственная поддержка проекту будет оказана в форме субсидирования части затрат на сертификацию".

Сейчас подготовка к производству самолета ведется только на Улан-Удэнском авиационном заводе, и альтернативные площадки производства пока не рассматриваются, добавил он.

О самолете

ТВС-2ДТС, разработки ФГУП Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина (Новосибирск), станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что теперь самолет будет называться "Байкал".

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году, который проходил 15-16 февраля, было подписано пятистороннее соглашение между Минтрансом России, Минпромторгом России, правительством Бурятии, правительством Якутии и АО "Вертолеты России". Документ предусматривает организацию серийного производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС на У-УАЗ. Эксплуатантом выступит новая якутская авиакомпания "Полярные авиалинии": в начале апреля Улан-Удэнский авиазавод и "Полярные авиалинии" подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов ТВС-2-ДТС.

Ранее директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщал, что стоимость нового воздушного судна составит от 150 млн до 180 млн рублей.