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Архангельский губернатор считает, что кадры для ЦБК нужно готовить по системе завод-втуз

Экономика и бизнес
12 июля, 20:52 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, июля. /ТАСС

Игорь Орлов подчеркнул, что сейчас такая система успешно работает в Северодвинске между САФУ и судостроительными оборонными предприятиями

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 июля. /ТАСС/. Специализированные кадры для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли необходимо готовить по системе завод-втуз. Об этом в четверг журналистам заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов по итогам визита в регион полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, в ходе которого полпред и губернатор посетили Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (город Новодвинск).

"[В ходе визита на] АЦБК четко поставили задачу и довели до полпреда, чтобы в ряде наших вузов сформировать специализированные направления, которые нужны для отрасли - мы вернулись к теме создания [системы] завод-втуз, как было раньше. Сейчас перед САФУ [Северный Арктический федеральный университет] стоит задача о [подготовке специалистов] системы приготовления целлюлозы - супердефицитная специальность, которая не преподается нигде в России. Нужно будет сформировать у нас, решая отраслевую задачу", - сказал журналистам Орлов.

Полпред уточнил, что систему завод-втуз нужно внедрять и по другим направлениям подготовки специалистов. "Возможно вернуться при крупных предприятиях к старой системе втузов, чтобы можно было получать не только теоретическое образование, но и практическое на предприятиях", - сказал журналистам Беглов.

Орлов отметил, что в Архангельской области эта система успешно работает в Северодвинске между САФУ и судостроительными оборонными предприятиями. "В Северодвинске это реализуется на базе филиала САФУ", - сказал губернатор.

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