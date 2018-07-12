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ВСК не видит рисков нарушения нормативов ЦБ из-за резервов по Urban Group

Экономика и бизнес
12 июля, 21:18 дата обновления: 12 июля, 22:08 UTC+3

В страховой компании сообщили, что акционеры готовы предоставить субординированный займ на сумму, превышающую требования регулятора

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Страховая компания ВСК, чей рейтинг агентство Fitch поставило на пересмотр в сторону понижения из-за необходимости создания резервов на 9,7 млрд рублей по обанкротившемуся застройщику Urban Group, не видит рисков невыполнения регуляторных требований, так как акционеры готовы предоставить компании поддержку. Об этом ТАСС заявил представитель ВСК.

"ВСК не видит рисков невыполнения регуляторных требований. В случае необходимости акционеры компании готовы предоставить субординированный займ на сумму, превышающую требования регулятора. Компания не ожидает существенного влияния на финансовые результаты 2018 года. Прибыль ВСК по МСФО прогнозируется в размере не менее 6,7 млрд рублей", - сказал он.

Ранее в четверг рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр в сторону понижения рейтинги ВСК, в том числе рейтинг финансовой устойчивости компании, который установлен на уровне "BB-". Это вызвано с требованием ЦБ создать резервы по обанкротившемуся застройщику Urban Group в размере полной страховой суммы - для ВСК это 9,7 млрд рублей.

Требование о создании резервов в таком объеме создает значительный дефицит в показателях покрытия активов и финансовой устойчивости (платежеспособности) страховщика, отмечало агентство.

Помимо возможности привлечения финансирвания от акционера, ВСК также рассматривает возможность покупки дополнительного перестрахования, указывало Fitch.

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