Кадыров: более 500 млрд рублей вложено в экономику Чечни за 10 лет

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Более 500 млрд рублей вложено в развитие экономики Чечни за последние 10 лет, из них 340 млрд рублей составили внебюджетные средства. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам совещания с участием полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова.

"Мы детально обсудили проводимую работу по привлечению инвестиций, повышению зарплат и снижению безработицы, развитию промышленности и АПК, рост показателей жилищного строительства. За последние 10 лет работы валовой региональный продукт в Чеченской Республике вырос в 2,7 раза. За 10 лет в экономику республики вложено более 500 млрд рублей, в том числе внебюджетных средств - около 340 млрд рублей, что, безусловно, является подтверждением роста инвестиционной привлекательности республики", - написал Кадыров.

Он добавил, что среднегодовой объем жилищного строительства за 2014-2017 годы в Чечне составляет более 1 млн квадратных метров жилья.

Полпред в СКФО Матовников впервые в новой должности посетил Чечню. Он обсудил с членами правительства социально-экономическое развитие республики и встретился с руководителями правоохранительных и судебных органов Чечни.