Сенатор-республиканец Коркер обвинил Трампа в злоупотреблении властью в сфере торговли

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в массовом порядке злоупотребляет своими полномочиями, когда дело касается политики в сфере торговли. Уверенность в этом высказал в четверг председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, республиканец Роберт Коркер (штат Теннеси) на слушаниях, посвященных решению вашингтонской администрации ввести таможенные пошлины.

"Я считаю, что президент злоупотребляет властью. Речь идет о злоупотреблении властью в массовом порядке", - отметил он.

По мнению сенатора, Трамп превышает полномочия в рамках раздела 232 "Закона о содействии торговле" 1962 года, который он использует "без каких-либо оснований". Документ предусматривает изучение вопроса о том, как импорт определенных товаров влияет на национальную безопасность США, а вытекающий из него раздел 301 "Закона о торговле" 1974 года дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия ограничениям национальной торговле. "Иными словами, не надо обращаться в КМТ [Комиссия США по международной торговле] или Всемирную торговую организацию, или куда-нибудь еще, чтобы доказать свою позицию. Нужно всего лишь сказать, что это [введение таможенных пошлин] в интересах нашей национальной безопасности", - подчеркнул Коркер.

Он раскритиковал возможное решение вашингтонской администрации ввести таможенные пошлины в отношении импортируемых из Европы автомобилей. "Я понятия не имею, как производство автомобилей другими [странами] является угрозой национальной безопасности нашей страны, - отметил председатель комитета. - Отсутствует какая-либо стратегия [в сфере торговли]... нет абсолютно никакого плана".

Стратегия и планы администрации

Присутствовавшая на слушаниях помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх заявила, что Трамп "действует в рамках установленных законом полномочий". По ее словам, пошлины вводятся по итогам соответствующего "весьма эффективного межведомственного процесса", в котором принимает участие Госдепартамент и министерство торговли в частности. "Мы говорили о нашем плане, о нашей стратегии. Наша цель - действовать в интересах американской экономики", - отметила Сингх.

Она рассказала, что стратегия президента "строится на пяти столпах". "Поддержка нашей национальной безопасности; укрепление внутренней экономики США; обсуждение более выгодных торговых сделок, свободных, справедливых, взаимовыгодных сделок; настойчивое обеспечение соблюдения законодательства США в сфере торговли в интересах американских рабочих; реформирование многосторонней торговой системы. ВТО при должном функционировании может стать для нас отличным ресурсом в наших международных экономических спорах", - отметила помощник госсекретаря, назвав "весьма четко сформулированной" стратегию Вашингтона в торговой сфере.

В начале июня группа сенаторов во главе с Коркером представила законопроект, в соответствии с которым президент сможет вводить новые таможенные пошлины или другие импортные ограничения против тех или иных государств только при получении разрешения на это от законодателей. Однако лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что Сенат не поддержит законопроект, ограничивающий полномочия лидера США.

Власти США по инициативе Трампа ввели за последние месяцы импортные таможенные пошлины на ряд наименований товаров, поставляемых на американский рынок Европейским союзом, Китаем и рядом других стран. Эти протекционистские шаги Вашингтона спровоцировали применение ответных мер.