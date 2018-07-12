"Яндекс" получил разрешение на выпуск своего смартфона в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Яндекс" получил разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон" на территории России. Об этом стало известно из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, который доступен на сайте Евразийской экономической комиссии.

В указанном реестре содержится информация об устройствах (в том числе о смартфонах), которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза. Согласно информации в опубликованной 12 июля нотификации, зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG получила разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон" "торговой марки "Яндекс", модель YNDX-000SB". Как сообщает интернет-издание VC, ранее эта швейцарская компания получила разрешение на выпуск "Яндекс.Станции".

В пресс-службе "Яндекса" от комментариев отказались.

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное "Яндексом", которым можно управлять с помощью голосового помощника "Алисы". Продажи устройства начались 10 июля в оффлайн-магазине "Яндекса", первая партия была распродана за несколько часов. Сейчас есть возможность оформить предзаказ "умной колонки" в принадлежащем "Яндекс.Маркету" интернет-магазине.