Сенаторы заслушают главу Минэнерго о развитии ТЭК

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации на пленарном заседании в пятницу заслушают в рамках правительственного часа доклад министра энергетики РФ Александра Новака о развитии топливно-энергетического комплекса и, как ожидается, обсудят тему роста цен на бензин в России.

На заседании в конце июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы решили пригласить Новака, чтобы обсудить вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону в регионах, а также тему роста цен на бензин в России. "В том числе, конечно, нас интересует эта тема [роста цен на топливо], как она будет развиваться дальше. И как Министерство энергетики РФ собирается решать ее концептуально", - сказала Матвиенко.

Кроме того, парламентарии намерены обсудить закон о наследственных договорах и совместных завещаниях супругов. Документом вносятся изменения в Гражданский кодекс РФ, которые позволят супругам составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Новеллы закона также позволят лишать наследства без указания причин такого решения. Одновременно закон дает возможность составлять наследственный договор. Этот документ представляет собой соглашение между наследодателем и наследниками, в котором могут быть определены порядок и условия перехода прав на имущество.

Также в повестке заседания стоит закон о расширении полномочий и уточнении целей и направлений деятельности Российской академии наук. В частности, РАН получит право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к ее сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания. Академия наук ежегодно будет готовить и представлять президенту РФ и в кабмин доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране. Кроме того, закон определяет, что прекращение полномочий руководителей научных организаций и назначение исполняющих обязанности будет осуществляться по согласованному с президентом РАН решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Помимо этого, в пятницу Совфед планирует рассмотреть ратификацию договора с Сербией о социальном обеспечении, закон, обязывающий автоугонщиков компенсировать ущерб за повреждение транспортных средств, и поправки, распространяющие упрощенный порядок въезда иностранцев по электронным визам на все аэропорты Дальнего Востока.