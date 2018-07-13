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Руководство "Ростелекома" и "Рамблера" обсудит тренды цифровизации на "Территории смыслов"

Экономика и бизнес
13 июля, 0:32 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 13, июля. /ТАСС

На форуме стартует смена "Цифровой мир"

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ВЛАДИМИР, 13 июля. /ТАСС/. Топ-менеджеры компании "Ростелеком", портала "Рамблер", крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi.ru и самого большого в Европе технопарка "Сколково" выступят перед участниками профильной смены "Цифровой мир" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", которая пройдет во Владимирской области с 13 по 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

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Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме". Досье

"Перед участниками образовательной площадки выступят представители компании "Ростелеком", портала "Рамблер", крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi.ru и самого большого в Европе технопарка "Сколково". На смене "Цифровой мир" обсудят, возможно ли управлять стремительно развивающимися информационными технологиями, которые меняют способы взаимодействия потребителей с брендом, компанией, государством и, в конечном счете, нас друг с другом", - сообщили в пресс-службе.

Участниками смены, которая пройдет с 13 по 19 июля, станут около 1 тыс. молодых специалистов цифровой сферы - студенты технических специальностей, сотрудники ведущих IT-компаний, веб-аналитики, интернет-маркетологи, геймеры, киберспортсмены, блогеры, влогеры и SMM-специалисты. В течение шести дней смены им предстоит разработать концепцию программы позитивного контента и адаптированных для международного сообщества форматов продвижения России.

Партнерами смены выступают: "Ростелеком", Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), региональная общественная организация "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), "Сбербанк", онлайн-школа английского языка Skyeng.

Форум "Территория смыслов" проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен - "Новые возможности развития студенческих объединений" (27 июня - 3 июля), "Образование будущего" (5-11 июля), "Цифровой мир" (13-19 июля), "Поколение доброй воли" (21-27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии - авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого будет составлен персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год. Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Росмолодежь.

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