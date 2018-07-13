CNN: минюст США оспорит вердикт суда о разрешении слияния AT&T и Time Warner

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено подать апелляцию на вынесенное в июне решение суда, который одобрил приобретение телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

В ноябре прошлого года ведомство подало иск с целью заблокировать слияние компаний. В антимонопольном подразделении минюста посчитали, что сделка серьезно повредит американским потребителям, так как приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также уменьшит выбор, имеющийся у аудитории. AT&T в свою очередь заявила, что не видит причин для запрета транзакции, выразив уверенность в том, что суд отвергнет претензии американских властей. Суд в федеральном округе Колумбия 12 июня поддержал AT&T и разрешил сделку.

Теперь минюст уведомил суд о том, что ведомство, как и обещали ранее его представители, обратится в апелляционный суд в Вашингтоне. Коллегия судей в составе трех человек рассмотрит данное дело. В AT&T выразили уверенность в том, что победа в новом разбирательстве останется за компанией.

Time Warner со штаб-квартирой в Нью-Йорке является одним из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля. Он был образован в 1990 году путем слияния компании Warner Communications с издателем печатной продукции Time Inc.

Основанная в 1983 году AT&T является самым крупным поставщиком местной и международной телефонной связи в США, а также одним из крупнейших американских сотовых операторов и интернет-провайдеров. Общее число клиентов компании со штаб-квартирой в Далласе (штат Техас) превышает 150 млн человек.