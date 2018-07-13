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Глава МИД Британии считает, что Трамп выведет страну из-под пошлин США после Brexit

Экономика и бизнес
13 июля, 1:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

По мнению Джереми Ханта, Вашингтон является сторонником свободной торговли в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант уверен, что США отменят пошлины на импорт металлов, введенные в отношении Великобритании, после того как королевство выйдет из ЕС.

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"Я в большой степени уверен, что мы сможем прийти к такой позиции, потому что у нас так много общих ценностей с США", - сказал министр, отвечая в четверг в эфире телеканала CNBC на вопрос, удастся ли ему, по его мнению, убедить Трампа вывести Великобританию из-под пошлин после того, как она покинет ЕС.

Как отметил Хант, Вашингтон является сторонником свободной торговли в мире. "Но мы понимаем точку зрения президента [Трампа], заключающуюся в том, что свободная торговля должна быть действительно таковой и должна осуществляться на основе соглашений, которые работают для обычных американцев", - указал министр. "Мы хотим честной конкуренции и границ, которые открыты, насколько это возможно, когда речь заходит о покупке и продаже товаров друг у друга", - заявил Хант.

Коснувшись темы Brexit, глава МИД подчеркнул, что Великобритания после выхода из ЕС хочет "оставаться хорошими друзьями со своими соседями" в Европе и намерена сохранять "очень крепкие отношения с ними".

Трамп в настоящий момент совершает визит в Великобританию, который продлится до воскресенья. Как заявил Хант в интервью, у нет сожалений по поводу многочисленных протестов, которые, как ожидается, проведут в стране противники Трампа. По словам министра, США и Великобритания верят в "демократические ценности" и не препятствуют проведению мирных демонстраций. "Нам не придется объяснять это Трампу, так как он понимает, что такое случается, ведь это и его ценности тоже", - отметил Хант.

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Персоны
Хант, Джереми Трамп, Дональд
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