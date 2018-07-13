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Кабмин выдвинул экс-министра по делам Северного Кавказа Кузнецова в совет директоров НМТП

Экономика и бизнес
13 июля, 1:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В новый состав совета директоров также выдвинут глава департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александр Тихонов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло экс-министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и главу департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александра Тихонова в новый состав совета директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), который должен быть избран на внеочередном общем собрании акционеров. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Кандидаты выдвинуты для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совете директоров НМТП.

Тихонов входит в нынешний состав совета директоров НМТП, куда был избран 13 апреля решением общего собрания акционеров и переизбран 29 июня. Однако генеральный директор НМТП Сергей Киреев анонсировал ранее проведение внеочередного общего собрания акционеров, которое должно состояться после урегулирования судебных споров по делу группы "Сумма".

Денежные счета, активы и имущество НМТП арестованы в рамках расследования уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

НМТП - крупнейший порт в России. Ему также принадлежат нефтеналивной порт Приморск на Балтийском море и порт Балтийск в Калининградской области. Чистая прибыль НМТП по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года снизилась по сравнению с 2016 годом на 30,6% и составила $438,9 млн.

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Персоны
Магомедов, Зиявудин Гаджиевич Магомедов, Магомедсалам Магомедалиевич
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