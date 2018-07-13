США отказали в просьбе разрешить фирмам ЕС торговлю с Ираном

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. США не пожелали вывести компании ЕС из-под санкций, которые Вашингтон намерен ввести в отношении Ирана. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью, опубликованном в пятницу газетой Le Figaro.

"Весной этого года я написал письмо министру финансов США Стивену Мнучину с просьбой сделать исключение для европейских компаний, легально действующих в Иране, и ввести в отношении них дополнительные сроки освобождения от санкций. Теперь мы получили от США ответ - и этот ответ отрицательный", - сказал французский министр.

Госдепартамент ранее сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Американские санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут восстановлены 4 ноября.

В связи с этим Ле Мэр подчеркнул, что "необходимо быстро принять надлежащие меры и приложить все усилия, чтобы гарантировать коммерческий суверенитет Евросоюза". "Европе надлежит обеспечить себе инструменты, которые позволят ей сопротивляться экстерриториальным санкциям [США], разработав при этом автономные сети финансирования, - считает министр. - США не имеют права решать, с какой страной мы имеем право торговать!".

Коммерческая война

Отвечая на вопрос, надлежит ли Европе противостоять США в связи с другими возникшими коммерческими спорами, в частности, с повышением ими ввозных пошлин, министр сказал: "Коммерческая война началась по инициативе президента Дональда Трампа. Теперь правильным решением для Европы будет дать на это решительный, единый и пропорциональный ответ". "Если США будут упорствовать в своей политике, европейцам придется принять новые решения в отношении них", - считает он.

"Мы не будем вести переговоры с США до тех пор, пока они будут сохранять свои односторонние и несправедливые меры, противоречащие нормам международного права. Действовать иным образом для нас стало бы признанием нашей слабости и полностью противоречило бы нашим интересам", - отметил Ле Мэр.