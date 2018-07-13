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"Известия": Росавтодор разработает единые правила размещения рекламных щитов вдоль дорог

Экономика и бизнес
13 июля, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Документ будет регламентировать дизайн, формат, размер и место установки рекламных щитов, растяжек и баннеров

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© Светлана Спирина/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до конца 2018 года разработает единые требования к размерам и местам размещения рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

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"Планируется разработать документ, который бы учитывал как эффективность работы рекламы (финансово-экономический интерес предпринимательских кругов), так и безопасность дорожного движения", - цитирует издание сообщение пресс-службы.

В Росавтодоре пояснили, что документ будет регламентировать дизайн, формат, размер и место установки рекламных щитов, растяжек и баннеров вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Здесь уточнили, что при разработке стандартов необходимо учитывать российский и мировой опыт, а также результаты исследований влияния придорожной рекламы на безопасность движения.

Издание отмечает, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют единые требования к размещению и оформлению рекламы вдоль автодорог, что приводит к нарушениям и угрожает безопасности дорожного движения.

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