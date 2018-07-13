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Тарасенко: градообразующее предприятие в Дальнегорске получит нового главу

Экономика и бизнес
13 июля, 4:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, июля. /ТАСС

Имя собственника или название компании глава Приморья Андрей Тарасенко не назвал, но предполагается, что комбинат могла купить госкорпорация "Ростех"

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Новый собственник появится в ближайшее время у одного из двух градообразующих предприятий Дальнегорска в Приморье (вторым является "Дальполиметалл"), Дальнегорского горно-обогатительного комбината (ГОК), заявил в ходе посещения предприятия врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

ООО "Дальнегорский ГОК" - предприятие, действующее с 2016 года на производственной базе находящегося в процедуре банкротства ГХК "Бор". Горно-химический комбинат "Бор" был градообразующим для Дальнегорска, и выпускал 20 видов боросодержащей продукции, на производстве были заняты около 3 тыс. сотрудников. Предприятие постоянно испытывало финансовые трудности, и в ноябре 2015 года арбитражный суд Москвы вынес решение о его банкротстве.

"Несмотря на то, что собственник скрылся, и производство было под угрозой срыва, мы предприятие отстояли. Сейчас к вам заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината", - цитирует Тарасенко в пятницу пресс-служба администрации края.

Имя собственника или название компании он не назвал, но предполагается, что комбинат могла купить госкорпорация "Ростех". В декабре прошлого года ее представители посещали ГОК в качестве потенциальных покупателей. Во время встречи с трудовым коллективом предприятия Тарасенко отметил, что еще несколько месяцев назад ГОК находился на грани банкротства, но сейчас комбинат работает в штатном режиме, работникам своевременно выплачивается заработная плата.

Предприятие отрабатывает открытым способом двумя карьерами - Центральным и Западным - уникальное месторождение датолитовых руд. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора - на сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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