Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания "Победа" продолжит полеты в Улан-Удэ в 2019 году

Экономика и бизнес
13 июля, 5:21 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 13, июля. /ТАСС

Маршрут до Улан-Удэ для авиакомпании самый продолжительный по времени в существующей полетной программе, минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 4999 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продолжит свои полеты в Улан-Удэ в 2019 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.

"Авиакомпания "Победа" подтвердила свою готовность продолжать полеты в столицу Республики Бурятия! Принято решение о продлении полетной программы по маршруту Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ. В данное время авиакомпания запросила слоты на ежедневный рейс до 30 марта 2019 года", - написал Цыденов.

"Победа" начала осуществлять авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно с конца сентября 2017 года. До прихода лоукостера из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летали две авиакомпании - S7 и "Уральские авиалинии".

Маршрут до Улан-Удэ для "Победы" самый продолжительный по времени в существующей полетной программе. Минимальный тариф в одну сторону составляет 4999 рублей. По данным минтранса Бурятии, загрузка рейсов лоукостера в республике составляет около 100%.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Сейчас компания осуществляет перевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Германию и на Кипр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
4
Крымские караимы возвращают свои храмы и язык
5
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
6
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
7
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!