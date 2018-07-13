Авиакомпания "Победа" продолжит полеты в Улан-Удэ в 2019 году

УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продолжит свои полеты в Улан-Удэ в 2019 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.

"Авиакомпания "Победа" подтвердила свою готовность продолжать полеты в столицу Республики Бурятия! Принято решение о продлении полетной программы по маршруту Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ. В данное время авиакомпания запросила слоты на ежедневный рейс до 30 марта 2019 года", - написал Цыденов.

"Победа" начала осуществлять авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно с конца сентября 2017 года. До прихода лоукостера из столицы РФ в столицу Бурятии и обратно летали две авиакомпании - S7 и "Уральские авиалинии".

Маршрут до Улан-Удэ для "Победы" самый продолжительный по времени в существующей полетной программе. Минимальный тариф в одну сторону составляет 4999 рублей. По данным минтранса Бурятии, загрузка рейсов лоукостера в республике составляет около 100%.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Сейчас компания осуществляет перевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Германию и на Кипр.