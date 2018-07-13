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В Китае заявили, что США не смогут решить свои экономические проблемы путем торговых войн

Экономика и бизнес
13 июля, 6:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, июля. /ТАСС

Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь считает, что трудности, с которыми столкнулся Вашингтон, возникли не из-за Пекина

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ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов не сможет решить собственные давно назревшие проблемы путем ущемления экономических интересов других стран и торговых войн. Об этом заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

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"Американская сторона прибегла к односторонним протекционистским мерам в отношении Китая и других стран, развязав торговые войны. <…> Такие шаги, в частности, антидемпинговое расследование, Вашингтон предпринял, руководствуясь исключительно внутренней юридической базой США, без какого-либо внимания к международному праву, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Такой подход Вашингтона не поможет решить соответствующие вопросы, тем более что это, собственно говоря, исключительно проблема самих Соединенных Штатов. Думаю, американцы и сами понимают, что трудности, с которыми столкнулись США, возникли не из-за Китая".

По словам дипломата, высказывания Белого дома о якобы имевших место хищениях китайской стороной интеллектуальной собственности США, как и о подлинных причинах торгового дефицита в торговле с КНР, лишены объективности. "Развязывание торговой войны с Китаем не решит собственных проблем США", - подчеркнул он.

Чжан Цзюнь добавил, что Пекин продолжит, невзирая на негативные отклики и давление со стороны кого бы то ни было, проводить реформы, направленные на усиление открытости и укрепление рыночных механизмов, будет улучшать в стране инвестиционный климат.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Президент объявил 15 июня, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно объявили об адекватных тарифах применительно к аналогичной стоимости импортируемой продукции из США.

В минувший вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%, мотивировав этот шаг тем, что КНР "не хочет изменить несправедливую торговую практику".

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