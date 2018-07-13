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Американские компании в КНР выступили против торговой войны

Экономика и бизнес
13 июля, 6:50 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, июля. /ТАСС

В исследовании Американской торговой палаты в КНР сообщается, что 69% оперирующих на китайском рынке компаний выступают против введения пошлин со стороны Вашингтона в отношении Пекина

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ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Компании из Соединенных Штатов, оперирующие на рынке Китая, высказались против торговой войны и введения дополнительных ограничений на торговлю между двумя странами. Об этом говорится в опубликованном Американской торговой палатой в КНР исследовании.

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Согласно докладу ведомства, свыше 69% из 434 оперирующих на китайском рынке компаний заявили, что они "выступают против введения пошлин со стороны США в отношении Китая".

"Как компания, которая строго следует принципу "в Китае - для Китая", мы выступаем против введения пошлин и поддерживаем свободную торговлю", - приводит в пятницу газета China Daily слова главы компании 3M China Стивена Шафера. "США и Китай вполне могли бы найти решение мирного сосуществования", - отметил топ-менеджер.

Согласно президенту палаты Кеннету Джарретту, "представительства многих американских компаний в Китае ведут активные переговоры с головными офисами, передавая из первых уст те последствия, с которыми им пришлось столкнуться ввиду эскалации торговых трений". Глава ведомства отметил, что "это позволит создать реальную картину происходящего и продемонстрировать негативные эффекты, которые уже испытывает американский бизнес".

По данным исследования, "несмотря на жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении КНР, компании из Соединенных Штатов по-прежнему оценивают Китай как наиболее перспективный и надежный рынок". Отмечается, что "более 61% представителей американского бизнеса ожидают увеличения инвестиций в Китай до конца текущего года".

Во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%. В этой связи vинкоммерции КНР заявило, что новые пошлины Соединенных Штатов в отношении китайской продукции "обернутся для Вашингтона всеобщим протестом и ответными мерами международного сообщества через ВТО". По словам министерства, "Пекин удивлен действиями Белого дома, которые ущемляют ключевые интересы Китая". "Мы не можем смириться с подобными шагами и выражаем по этому поводу решительный протест", - подчеркивается в сообщении ведомства.

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