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Амурская область представит на ВЭФ павильон с IT-технологиями
Идея павильона будет основана на базе прошлогоднего строения, его повторное использование позволит сэкономить деньги, выделенные на участие региона на форуме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Амурская область представит свой потенциал на Восточном экономическом форуме в павильоне, который будет наполнен IT-технологиями. Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной подготовке региона к ВЭФ, рассказала министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

"В этом году делаем акцент на высоких технологиях, поэтому приняли нестандартные решение, и наш павильон будет представлен в виде огромного дата-центра. Мы пошли по технологическому пути и решили, что в связи с принятием программы по цифровой экономике, с возможностями, которые есть в регионе, и с нашими колоссальными проектами, заслуживающими внимание, таких как космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, мы должны показать нечто объемное и интересное", - сказала Старкова.

Идея павильона будет основана на базе прошлогоднего строения, которое находится во Владивостоке на острове Русский. Сейчас специалисты его обследуют, при необходимости проведут ремонтные и реставрационные работы, займутся монтажом нового оборудования, обшивкой фасада. Как отметила министр, повторное использование павильона позволит сэкономить средства, выделенные на участие региона на форуме.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.

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