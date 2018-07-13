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Амурская область сможет потратить на участие в ВЭФ 10 млн рублей

Экономика и бизнес
13 июля, 7:46 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 13, июля. /ТАСС

Регион планирует сэкономить на павильоне, используя строение, которое было установлено на острове Русский в 2017 году

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Участие Амурской области в Восточном экономическом форуме во Владивостоке обойдется в 10 млн рублей. Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной подготовке региона к ВЭФ, сообщила министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.

"Заложено около 10 млн рублей. Это учитывая стоимость павильона, командировочные расходы на наши делегации, а также на все другие мероприятия, которые проходят в дни форума", - сказала Старкова.

Ранее ТАСС сообщал, что регион планирует сэкономить на павильоне, используя строение, которое было установлено на острове Русский в прошлом году. Сейчас специалисты производят его осмотр, после чего начнутся работы по ремонту, обшивке фасада, монтажу IT-оборудования, которое по проекту будет основой презентации инвестиционного потенциала региона.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.

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